ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi
ABD’nin Missouri eyaleti bölge mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sağlık çalışanlarına zorunlu Kovid-19 aşı kararını engelledi. Mahkeme kararı, ABD basınında Biden’ın aşı zorunluluğuna karşı ilk yasal itiraz kabul edildi.
2021-11-30 22:37:38
Mahkeme, tedbir kararının davacı olarak yer alan 10 eyaleti içerdiğini ve aşının zorunlu tutulduğu federal sağlık merkezlerinin (CMS) Kongre'den açık bir yetkiye sahip olmadığı belirtildi. Davacı olarak yer alan eyaletler arasında; Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Güney ve Kuzey Dakota ile New Hampshire yer alıyor. Biden yönetiminin zorunlu aşı kararı, 6 Aralık'a kadar 76 bin CMS sağlık merkezinde çalışan 17 milyon sağlık çalışanını en bir doz aşı olmasını kapsıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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