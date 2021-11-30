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TIMETURK / DÜNYA / ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi

ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi

ABD’nin Missouri eyaleti bölge mahkemesi, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sağlık çalışanlarına zorunlu Kovid-19 aşı kararını engelledi. Mahkeme kararı, ABD basınında Biden’ın aşı zorunluluğuna karşı ilk yasal itiraz kabul edildi.

1 Saat Önce
2021-11-30 22:37:38
ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi

Mahkeme, tedbir kararının davacı olarak yer alan 10 eyaleti içerdiğini ve aşının zorunlu tutulduğu federal sağlık merkezlerinin (CMS) Kongre'den açık bir yetkiye sahip olmadığı belirtildi. Davacı olarak yer alan eyaletler arasında; Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Güney ve Kuzey Dakota ile New Hampshire yer alıyor. Biden yönetiminin zorunlu aşı kararı, 6 Aralık'a kadar 76 bin CMS sağlık merkezinde çalışan 17 milyon sağlık çalışanını en bir doz aşı olmasını kapsıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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