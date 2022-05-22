ABD'de Biden'a destek giderek düşüyor

ABD'de Başkan Joe Biden'a kamuoyu desteği yüzde 39'a düştü. Son 40 yılın en yüksek enflasyonu, dış politikadaki belirsizlikler, göçmenlerin durumu gibi çözülemeyen kronik sorunlar Biden'a olan güveni azaltmaya devam ediyor.Ali ArtmazAli Artmaz

TRT Haber'den Ali Artmaz'ın haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'ın başkanlığı sonrası büyük umutlarla, toplumun farklı kesimlerinin desteğiyle göreve başlamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıl, birçok Amerikalı için hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor.

Biden başkanlığının ilk aylarında yaklaşık yüzde 60 desteğe sahipken, bugünlerde tarafsız birçok ankete göre bu oran yüzde 40'ın altına inmiş durumda.

ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Biden'ın karnesinde en kötü not ekonomiye.

Son 40 yılın en büyük enflasyonun görüldüğü ülkede ABD halkının hayat standartlarından verdiği her taviz, Biden'a tepkiye dönüşüyor.

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarının 2 defa rekor seviyelere ulaşması ülkede en önemli gündem maddesi oldu.

Yapılan son anketlerde 10 kişiden sadece 2'si Biden'ın ekonomi politikalarını başarılı buluyor.

DIŞ POLİTİKADA KÖTÜYE GİDİŞ

Dış politikada, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan başarısızlık, bu alanda da negatif sürecin başlamasına yol açtı.

En önemli müttefiklerden Fransa'yla yaşanan denizaltı ihalesi krizi, uygulanan sert yaptırımlar ve Ukrayna'ya askeri desteğe rağmen Rusya'ya geri adım attırılamaması da dış politikadaki kötü gidişatın göstergesi olarak kabul ediliyor.

PANDEMİ, GÖÇMENLER, SİLAHLI SALDIRILAR...

Koronavirüs salgınında ise Biden, ilk aylarda hızlı aşılama ile takdir toplasa da olumlu havayı sürdüremedi.

Pandemide, 1 milyonu aşkın ABD'linin hayatını kaybetmesi bu alanda da Biden'a desteği azalttı.

Ülkenin onlarca yıldır kronik sorunu olan göçmen krizinde net adımların atılamaması bir başka sorun.

Neredeyse sıradanlaşan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılarının durdurulmaması da karnedeki kırık notların arasında yer almaya devam ediyor.

Uzmanlara göre Kongre'deki üstünlüğün kaybedilmesi Amerikalıların deyimiyle Biden'ı son 2 senede "topal ördek" haline getirecek ve 2024'de aday olma ihtimalini bir hayale dönüştürecek.