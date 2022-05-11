ABD'de bebek maması krizi! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) 'gece gündüz' çalıştığını bildirdi.