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ABD'de balon kazası: 4 ölü

ABD'nin New Mexico eyaletinde, turistleri gezdiren bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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26.06.2021 19:33:46
ABD'de balon kazası: 4 ölü

New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında sabah erken saatlerde yaşanan kazada balon pilotunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıklarken, isimler konusunda bilgi vermedi.

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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