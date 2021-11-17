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ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı

ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı dile getirildi.

1 Saat Önce
2021-11-17 20:36:44
ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısı bir yılda 100 bini aştı

ABD'de, aşırı doz uyuşturucudan bir yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinden yapılan açıklamada, nisan ayında sona eren bir yıllık dönemde 100 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğü bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl söz konusu nedenden ölümlerin 78 bin civarında olduğu anımsatılarak, bu yıl ise yüzde 30 yükseliş görüldüğü belirtildi.

Böylece aşırı doz uyuşturucudan ölümler, ülkedeki ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazanlarını, silahları, grip ve zatürreyi geride bıraktı ve 7. sıradaki diyabete yaklaşarak 8. sırada yer aldı.

Ülkede son yirmi yıldır aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde görülen düzenli artışın, son iki yıl içinde hız kazandığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bu artışı fentanil adlı ölümcül uyuşturucunun kullanımının yaygınlaşmasına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok uyuşturucu kullanıcısının toplumsal destekten ve tedaviden uzak kalmasına bağladı.

Aşırı dozdan ölümler en çok fentanil nedeniyle görülürken, ülkede metamfetamin ve kokain gibi uyuşturuculardan ölümlerin de bu maddelerin içine fentanil karıştırılması nedeniyle arttığı dile getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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