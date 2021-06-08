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ABD'de aşılama hızı yavaşladı: Biden'ın hedefi sekteye uğrayabilir

ABD'de, koronavirüse karşı aşılamanın hız kesmesinin Başkan Biden'ın 4 Temmuz için belirlediği aşılanma hedefini zora soktuğu belirtildi.

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08.06.2021 20:44:11
ABD'de aşılama hızı yavaşladı: Biden'ın hedefi sekteye uğrayabilir

ABD'nin bazı eyaletlerinde Kovid-19 aşısına karşı isteksizlik aşılama hızını önemli ölçüde düşürürken, bağımsızlık kutlamalarının yapılacağı 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması için çalışmaların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

Washington Post'a göre, çeşitli eyaletlerdeki sağlık görevlileri, aşı merkezlerine gitmeyen insanları cezbetmek için, mağaza, park ve fabrikaları ziyaret ederek aşılamaya katılımı artırmaya çalışıyor.

ANKETLERE GÖRE AMERİKALILARIN 3'TE 1'İNİN AŞI İÇİN ACELESİ YOK

Gazetenin haberinde yer verilen anketlere göre, Amerikalıların yaklaşık üçte biri aşı olmak için aciliyet hissetmiyor.

12 yaşın üzerindeki çocuklara da aşı izni verildiği bir dönemde, birçok eyalette aşılanma oranlarının hala yüzde 50'nin altında seyrettiği, 4 Temmuz'daki yüzde 70 hedefine ulaşılması için bazı eyaletlerde ciddi bir reklam, piyango ve promosyon yarışına girildiği belirtildi.

Aşıyı teşvik amaçlı promosyonlar arasında bira, çörek, esrar ve ateşli silah gibi ürünler bulunurken, birkaç eyalette milyon dolarlık nakit ödüllü piyango kampanyaları devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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