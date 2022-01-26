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ABD’de aşı zorunluluğunda geri adım

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunu kaldırdı.

52 Dakika Önce
2022-01-26 00:29:28
ABD’de aşı zorunluluğunda geri adım

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetiminden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı bulunan işletmelerin bütün personelinin aşılanması, aşı olmayan çalışanlara da test zorunluluğu getirme kuralının yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın geri çekildiği ancak bu uygulamaya yönelik tavsiyelerin devam ettiğinin altı çizildi.

Biden'ın aşı zorunluluğu Yüksek Mahkeme engeline takıldı

Söz konusu kuralın açıklanmasının ardından birçok sendika ve eyalet Biden yönetimine karşı dava açmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, 13 Ocak'ta OSHA'nın "aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı" sonucuna varmıştı.

Biden, söz konusu kararın "hayal kırıklığı" olduğunu dile getirirken, ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu, Yüksek Mahkemenin kararını "işverenler için önemli bir zafer" olarak nitelendirmişti. .

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