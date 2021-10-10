ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor

ABD'nin bazı eyaletlerinde, elma toplamak, sonbaharda insanların ailecek tercih ettikleri sosyal aktivitelerin başında geliyor.

Şehrin yoğunluğu ve iş stresinden bunalanlar, çocuklarıyla birlikte, hafta sonu elma bahçelerinde elma toplayarak rahatlıyor.

Sekiz çeşit elma ağacının bulunduğu dev çiftlik arazisinde insanlar, hem doğa ile buluşarak güzel vakit geçiriyor hem de yiyecekleri elmaları dallarından kendi elleriyle toplayarak eğleniyor.

New York'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan bahçede, elma ağaçlarına çıkmak veya ağaçları sallamak yasak.

Bahçede isteyen istediği kadar elma yiyebiliyor ancak eve götürmek için torbaya toplanan elmaların ücreti çıkışta ödeniyor.

Elma bahçesi 52 yıldır "kendin topla" modeliyle işliyor

Elma bahçesinin sahibi George Vurno, AA muhabirine, elma toplama işini 52 yıldır yaptıklarını anlattı.

Vurno, aileden miras kalan elma bahçesini devraldıktan sonra toptan üretim ve satıcılık yerine "kendin topla" modeline dönüştürdüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.