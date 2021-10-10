DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Baba figürü çocuğun psikolojik gelişimi için çok önemli
Türkiye fuarcılıkta adımlarını sıklaştırıyor
İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı
'Çocuğum neden benimle inatlaşıyor?' diyorsanız...
Ihlamuru böyle demleyin
Ev sahipleri bankacı gibi davranıyor
Türk askerinin 'barış misyonu'
Türkiye'den Yemen'deki bombalı saldırıyla ilgili taziye ve kınama açıklaması
Türkiye'nin parası 'enerjiye akıyor'
ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı
Brüksel'de binlerce kişi Glasgow zirvesi öncesinde iklim değişikliği için yürüdü
Lübnan ordusuna ait stoklardan temin edilen yakıtla ülkede yeniden birkaç saat elektrik hizmeti sunulacak
Emziren anneler bu diyetle kilo veriyor

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor

ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor

ABD'nin bazı eyaletlerinde, elma toplamak, sonbaharda insanların ailecek tercih ettikleri sosyal aktivitelerin başında geliyor.

2 Saat Önce
2021-10-10 20:12:12
ABD'de aileler sonbaharda hafta sonlarını elma toplayarak geçiriyor

Şehrin yoğunluğu ve iş stresinden bunalanlar, çocuklarıyla birlikte, hafta sonu elma bahçelerinde elma toplayarak rahatlıyor.

Sekiz çeşit elma ağacının bulunduğu dev çiftlik arazisinde insanlar, hem doğa ile buluşarak güzel vakit geçiriyor hem de yiyecekleri elmaları dallarından kendi elleriyle toplayarak eğleniyor.

New York'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan bahçede, elma ağaçlarına çıkmak veya ağaçları sallamak yasak.

Bahçede isteyen istediği kadar elma yiyebiliyor ancak eve götürmek için torbaya toplanan elmaların ücreti çıkışta ödeniyor.

Elma bahçesi 52 yıldır "kendin topla" modeliyle işliyor

Elma bahçesinin sahibi George Vurno, AA muhabirine, elma toplama işini 52 yıldır yaptıklarını anlattı.

Vurno, aileden miras kalan elma bahçesini devraldıktan sonra toptan üretim ve satıcılık yerine "kendin topla" modeline dönüştürdüğünü söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş