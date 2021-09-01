ABD'de Afganistan depremi sürüyor: 90 ABD'li generalden istifa çağrısı

Doksan emekli Amerikalı general ve amiral, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i ABD birliklerinin Afganistan'dan 'korkunç bir şekilde' çıkışı nedeniyle istifa etmeye çağırdı.

'Dünyanın süper devleti' olmakla övünen ABD'nin, Afganistan'dan apar topar çekilmesi ve Taliban karşısında aldığı yenilgi bu ülkeyi karıştırdı.

Doksan emekli Amerikalı general ve amiral, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i ABD birliklerinin Afganistan'dan "korkunç bir şekilde" çıkışı nedeniyle istifa etmeye çağırdı.

Emekli 90 Amerikalı general ve amiral, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i istifaya çağırdı.

İmzacılar Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın istifası ve emekliliği çağrılarının sebebinin, "öncelikle birliklerin geri çekilmesini kapsayan olaylarla ilgili görevlerini yerine getirmedeki ihmallerinden" kaynaklandığını vurguladı.

Mektupta, hem Milley hem de Austin'in Başkan Joe Biden'a çekilmeye karşı tavsiyede bulunmaları gerektiği ve ikilinin "acil geri çekilmeyi durdurmak için yetkileri dahilindeki her şeyi yapmaması halinde istifa etmeleri gerektiği" belirtildi.

İmzacı generaller "acele geri çekilmenin" getirdiği etkilerine atıfta bulunarak, “zalim bir düşman tarafından kontrol edilen tehlikeli bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 15.000 Amerikalı ile Amerikan güçlerini destekleyen yaklaşık 25.000 Afgan vatandaşının” bırakıldığını dile getirdi.

Yayınladıkları bildiride generaller, bu felaketin sonuçlarının inanılmaz büyük olduğunu ve etkisi, tahliye noktalarına güvenli bir şekilde hareket edemeyen Amerikalıların ve Afganların güvenliğinden başlayarak onlarca yıl boyunca yankılanacağını söyledi.

‘İMAJ ZEDELENDİ'

Ayrıca yine bildiride ''Düşmanlarımızın eline düşen gelişmiş askeri teçhizat ve erzaklar da milyarlarca dolarlık kayıp anlamına gelmektedir." denildi ve tahliye sürecinde Amerika'nın zedelenen imajının tarif edilemeyecek boyutta olduğunun altı çizildi.

‘FİYASKO'

İmzacı generaller, askeri tahliyeye atıfta bulunarak "Bu trajik ve önlenebilir fiyasko için her düzeyde hesap verebilirlik olmalı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.