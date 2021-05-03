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ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

ABD Milli Park Hizmeti (NPS), Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler arıyor. Bölgedeki yaklaşık 600 bizonun sayısının 200'e düşürülmesi planlanıyor.

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03.05.2021 13:08:04
ABD'de 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

ABD Milli Park Hizmeti (NPS), Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler arıyor. Bölgedeki yaklaşık 600 bizonun sayısının 200'e düşürülmesi planlanıyor.

NPS, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki North Rim bölgesinde bulunan bizon sürülerinin sayısını, bölgedeki ekolojik dengeyi korumak için, kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Çalışma kapsamında bölgedeki bizonların üçte ikisinin, yani 600 bizondan 400'ünün öldürülmesi planlanıyor.

Araştırmalara göre bizon sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde bin 500'e yükseleceği tahmin ediliyor.

Sürülerin azaltılmasına ilişkin çalışmalar ABD Orman Servisi tarafından da destekleniyor.

NPS resmi Twitter adresinden yapılan duyuruda “bizonları avlama konusunda yetenekli” gönüllüler arandığını belirtti.

Başvurular 3-4 Mayıs arasında yapılacak ve 25 kişilik aday havuzundan görevi alacak 12 kişi kurayla belirlenecek.

Av, bu sonbaharda beş haftadan fazla sürecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan