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ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
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TIMETURK / DÜNYA / ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakalar nedeniyle ülkedeki eyaletlerin neredeyse yarısında hastanelerin kapasitesinin en az yüzde 80'ninin dolduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-01-14 22:04:45
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, Georgia, Maryland ve Massachusetts de dahil olmak üzere 24 eyalette hastanelerdeki yatak doluluk oranının yüzde 80'ni geçtiği kaydedildi.

 

Bunların içindeki 18 eyalette ise yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların en az yüzde 85'inin dolu olduğu bildirildi.

 

New York Times'in derlediği bilgilere göre, son 7 günde günlük vaka sayısı 803 bin civarında seyrederken, bunun iki hafta önceye kıyasla yüzde 133 artış olduğu anlamına geldiğine dikkat çekildi.

 

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının da aynı şekilde yüzde 53 arttığına işaret edilerek, son bir haftadır günlük ölümlerin ortalama 1871 civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesinin son kayıtlarına göre, ABD'de şu ana kadar salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 847 bini aşarken, vaka sayısı da 64 milyon 321 bini geçmiş bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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