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ABD'de 2 senatör koronavirüse yakalandı

ABD'de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New Jersey Senatörü Cory Booker'in yaptırdıkları Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

52 Dakika Önce
2021-12-20 07:05:18
ABD'de 2 senatör koronavirüse yakalandı

72 yaşındaki Warren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılı olduğunu ve düzenli olarak Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek "Bu hafta başında yaptırdığım sonuç negatif çıkmıştı ama bugün yaptırdığım test pozitif sonuç verdi." ifadesini kullandı.

New Jersey Senatörü 42 yaşındaki Booker de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk belirtilerimi cumartesi günü gösterdim. Bugün yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı. 3. doz aşımı da olmuştum ve belrtiler şu anda hafif." ifadesine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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