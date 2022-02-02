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ABD'de 2 bin 300 uçuş iptal edildi
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ABD'de 2 bin 300 uçuş iptal edildi

ABD'nin orta eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle uluslararası bağlantılar da dahil yaklaşık 2 bin 300 uçak seferinin iptal edildiği belirtildi.

1 Saat Önce
2022-02-02 19:04:29
ABD'de 2 bin 300 uçuş iptal edildi

ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, orta kesimde başlayan ve 3 bin kilometreden daha fazla mesafeyi etkileyen yoğun kar, buz ve aşırı soğukların gün boyu süreceği ve yarından sonra kuzeydoğuya ilerleyeceği kaydedildi.

Uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, hava şartları nedeniyle Chicago, Kansas, Dallas ve Detroit gibi şehirlerin havalimanlarında 1400'den fazla iç hat uçuşu iptal edilirken uluslararası bağlantılı uçuşlar da dahil, 2 bin 300'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Chicago şehrine giriş ve çıkışları kapsayan 14 ana bölgeyle bağlantılı şehirler arası Amtrak tren seferlerinin de bugün ve yarın için durdurulduğu açıklandı.

Illinois Valiliği, kar fırtınası nedeniyle eyaletin Ulusal Muhafız birliğini ve diğer kaynakları harekete geçiren bir felaket bildirisi yayımlarken Michigan ve Ohio valilikleri de vatandaşları mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Üç eyaletteki okulların da kar fırtınası nedeniyle bu hafta çevrim içi eğitime geçtiği bilgisi paylaşıldı. AA .

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