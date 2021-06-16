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ABD’de 2 asker, kaçak göçmen taşırken yakalandı

ABD’nin Teksas eyaletinde iki asker Meksika’dan göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandı.

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16.06.2021 22:34:09
ABD’de 2 asker, kaçak göçmen taşırken yakalandı

Teksas'ta görev yapan 18 ve 20 yaşlarında iki ABD askeri, iki Meksika kökenli düzensiz göçmeni araçlarında taşırken yakalandı.

Teksas'ın Hebbronville şehrindeki kontrol noktasında sınır muhafız birliklerine yakalanan iki asker hakkında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla dava açıldı.

Çıkarıldıkları mahkemede askerler, 100 dolar karşılığında göçmenleri sınır kasabası Zapata'dan San Antonio şehrine götürmek üzere anlaştıklarını itiraf etti.

Tutuklanan askerlere 75 biner dolar kefalet ücreti konuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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