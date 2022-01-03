ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısının acil kullanım yetkisini onayladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA)yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubu nüfusundan 5 milyona yakınına her iki doz aşılama yapılmış bulunuyor.

Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek aşısı almaya hak kazandığı kaydediliyor.

CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz Kovid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC tarafından derlenen en son verilere göre, ABD'de destek aşısı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.