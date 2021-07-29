DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron'dan Hitler'e benzetildiği afişlerle ilgili suç duyurusu
3 aile daha evladına kavuştu
Tuğba Özay felç mi geçirdi?
Dünya genelinde 4 milyar dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı
Dorukhan Toköz'ün yeni takımı Trabzonspor
Masmudi: Tunus'taki darbeyi Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri planladı
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Kuzey Akım 2 kavgasına detaylı bakış
Kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' MİT operasyonuyla yakalandı
Bakan Dönmez: Karadeniz’de yeni bir sondaj daha yapabiliriz
Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerelidir?
Bilecik Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekipleri Görevde
MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak
144 bin çalışana aşı zorunluluğu
Tokyo'da atletizm heyecanı

TIMETURK / DÜNYA / ABD'de 1,2 trilyon dolarlık paketin yolu açıldı

ABD'de 1,2 trilyon dolarlık paketin yolu açıldı

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın önerdiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı tasarısının tartışma ve oylama aşamasına geçilmesi için gerekli usul oylamasını tamamladı.

6 Saat Önce
2021-07-29 08:29:16
ABD'de 1,2 trilyon dolarlık paketin yolu açıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Senatörlerin altyapı tasarısının içeriği üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından tasarının görüşmelerine başlanması için ilk adım atıldı.

Bu kapsamda altyapı tasarısının tartışma ve oylama aşamasına geçilmesi için gerekli usul oylaması gerçekleştirildi. Tasarının görüşmelerine başlanması 32'ye karşı 67 oyla kabul edildi. Söz konusu oylamada 17 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör "evet" oyu kullandı.

ABD Başkanı Biden, altyapı paketini mart sonunda açıklamış, ancak Senatodaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylardır herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.

Biden, haziran ayında Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler ile Beyaz Saray'ın 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Altyapı paketi kapsamında 8 yıl içinde yaklaşık 1,2 trilyon dolarlık harcama yapılması planlanıyor.

Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette, "ulaşım" kaleminde en çok bütçe 110 milyar dolar ile yollar, köprüler ve büyük projeler için öngörülüyor.

Paket ile elektrik şebekeleri için 73 milyar dolar, demir yolları için 66 milyar dolar, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi için 65 milyar dolar, su altyapısı için 55 milyar dolar, çevresel projeler için 50 milyar dolar, toplu taşıma için 39 milyar dolar ve havalimanı projeleri için 25 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş