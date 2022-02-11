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ABD: Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya işgale başlayabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

49 Dakika Önce
2022-02-11 22:27:22
ABD: Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya işgale başlayabilir

Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi. AA .

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