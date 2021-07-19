DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin'de iki baraj çöktü
Kurban kesilirken hangi dua okunur (Diyanet)?
Erdoğan'dan Taliban'a çağrı: İşgal hareketini bırakın
Türk askeri, Libyalı askerlere 'keskin nişancı eğitimi' verdi
AB, Libya'ya askeri misyon gönderme planı üzerinde çalışıyor
ABD: Çin, Microsoft ve diğer kurumlara siber saldırı düzenledi
Prens Selman ile Prens Zayed’den işbirliği görüşmesi
Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir?
Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe filmleri hangileri?
Pakistan'ın renkli kurban pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor
Casus yazılım Pegasus; her telefona/bilgisayara sızabilir
Erdoğan ''Kıbrıs'' müjdesini açıkladı: Yeni külliye ve millet bahçesi
Van Valiliği'nden göçmen açıklaması
Vodafone ev interneti nasıl alınır? Vodafone ev interneti ne kadar?
Teşrik tekbirleri nedir, ne zaman ve nasıl yapılır?

TIMETURK / DÜNYA / ABD: Çin, Microsoft ve diğer kurumlara siber saldırı düzenledi

ABD: Çin, Microsoft ve diğer kurumlara siber saldırı düzenledi

ABD'de Joe Biden yönetimi, Çin'i bilgisayar korsanlarıyla çalışmak, başta Microsoft e-mail sistemi olmak üzere dünyadaki resmi ve özel kuruluşlara siber saldırılar düzenlemekle suçladı.

41 Dakika Önce
2021-07-19 18:22:44
ABD: Çin, Microsoft ve diğer kurumlara siber saldırı düzenledi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Pekin yönetimi ilk kez, fidye yazılımı saldırılarında ve diğer siber operasyonlarda bilgisayar korsanlarıyla çalışma konusunda hedef gösterildi.

NATO üyeleri de dahil birçok Batılı müttefikin Çin'e karşı yöneltilen bu suçlamalara katıldığı belirtilen açıklamada, Microsoft şirketinin mart ayında siber saldırılar hakkında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığını işaret ettiği ve Çin hükümetinin çoğunlukla özel sektörü hedef almak üzere dünya çapında on binlerce bilgisayarı hacklemek için suç gruplarını istihdam ettiği kaydedildi.

"Sözleşmeli korsanlar hükümetlere ve işletmelere milyarlarca dolara mal oldu"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı yazılı açıklamada, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığının, hem devlet destekli faaliyetler yürüten hem de kendi finansal kazançları için siber saldırılar gerçekleştiren sözleşmeli bilgisayar korsanlığı sistemini teşvik ettiğini bildirdi.

Blinken, açıklamasında, "Çin Devlet Güvenlik Bakanlığından maaş alan bu sözleşmeli korsanlar, çalınan fikri mülkiyetler, fidye ödemeleri ve siber güvenlik azaltma çabalarında hükümetlere ve işletmelere milyarlarca dolara mal oldu." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda da Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ile çalıştığı belirtilen Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu 4 sanığın, şirketler, üniversiteler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere düzinelerce bilgisayar sistemini hedef alan bir bilgisayar korsanlığı girişiminin içinde yer aldığı, ilgili kurumlardan ticari sırları ve bilgileri çalmakla suçlandığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da Çin bilgisayar korsanlığının ABD ve müttefikleri için "büyük bir tehdit" oluşturduğu, Çin'in hedefleri arasında "siyasi, ekonomik, askeri ve eğitim kurumları ile kritik altyapıların" yer aldığı konusunda bir uyarı yayınladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH