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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Çin'e yaptırım şartını açıkladı

ABD, Çin'e yaptırım şartını açıkladı

ABD'den Çin hakkın tehdit niteliğinde açıklamalar geldi. ABD, Çin'in Rusya'ya çip tedarik etmeye karar vermeleri halinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-28 08:14:27
ABD, Çin'e yaptırım şartını açıkladı
Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Rusya pazarı, tahmin edilebileceği üzere son yılların en hareketli zamanlarını yaşıyor. Savaş sebebiyle pek çok yabancı şirketin Rusya'dan ayrılması, malların tedarikinin askıya alınması ve savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar derken Rusya pazarı etrafında yepyeni koşullar ve sınırlar şekilleniyor.

Ancak Rusya pazarı için işler bu noktadan itibaren giderek daha da hareketli bir hale gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Buna göre Rusya Federasyonu'ndan bir dizi uzman ve halktan insan, Çin'in Rusya'ya ‘yardım' edeceğine inanıyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'e engel olmak adına hazırda beklediği ifade ediliyor.

ABD, Çin'e yaptırım uygulamak için hazırda bekliyor

Çin ve Rusya

Görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'e, Rusya ile iş yapmanın onlar için kötü sonuçlar doğurabileceği konusunda göz dağı veriyor. Bu nedenle ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çinli şirketlerin Rusya Federasyonu'na çip tedarik etmeye karar vermeleri halinde bu gerçeği göz ardı etmeyeceklerini ve duruma müdahale edeceklerini ifade ediyor.

Burada müdahaleden kast edilen şey ise Amerikan teknolojileri ile ilgili kapsamlı kısıtamalar, yasaklar ve yaptırımlar. Daha önce ABD'nin Çin'e uyguladığı yaptırımları ve Huawei örneğini hatırlayacak olursanız, yaptırımların Çin açısından oldukça pahalıya patlayabileceğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Bununla birlikte ABD Ticaret Bakanı, Çinli şirketlerin ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım kurallarını şimdiye kadar ihlal etmediğinin de altını çizdi. ABD Bakanlığı'nın durumu dikkatli bir şekilde takip etmekte olduğu bildirilirken, Çin'in kısıtlamalara uyup uymayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlara göre Pekin'in sağlam bir satış pazarını kaybetmek istemesi pek de olası durmuyor.

Kaynak: webtekno.com

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