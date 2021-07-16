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ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor

ABD iki düzineden fazla F-22 hayalet avcı uçağını bu ay Batı Pasifik'te yapılacak bir tatbikatta gönderiyor. Uzmanlar, ABD'nin, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı modelleri arasında başı çeken F-22 Raptor'ları 'Çin'e güçlü bir mesaj göndermek' amacıyla yollayacağı görüşünde.

59 Dakika Önce
2021-07-16 16:54:09
ABD, Çin'e gözdağı vermek için F-22'leri gönderiyor

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iki düzineden fazla F-22 hayalet avcı uçağını bu ay Batı Pasifik'te yapılacak bir tatbikatta gönderiyor. Uzmanlar, ABD'nin, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı modelleri arasında başı çeken F-22 Raptor'ları "Çin'e güçlü bir mesaj göndermek" amacıyla yollayacağı görüşünde.

Hawaii'deki Pasifik Hava Kuvvetleri, bu hafta yaklaşık 25 F-22 Raptor'un, Pasifik Demir Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söyledi.

F-22 ilk defa bu kadar fazla konuşlandırılıyor

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ken Wilsbach da CNN'e verdiği demeçte, "Pasifik Hava Kuvvetleri operasyon alanında hiç bu kadar çok Raptor'u birlikte konuşlandırmamıştık" dedi.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin rutin bir tatbikat için Güney Çin Denizi'ne askeri uçak gemisi göndermesine Pekin'den tepki gecikmemiş, Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bu barış için iyi değil" açıklamasında bulunmuştu.

"Amaç Çin'e acil mesaj göndermek"

Savunma analisti Carl Schuster de bölgede yaşanan tüm bu gerginliğin ardından çok sayıda F-22 konuşlandırmanın, "Çin'e acil bir mesaj gönderme amaçlı" olduğunu aktardı.

Normal F-22 konuşlandırmalarının altı ila 12 uçaktan oluştuğunu söyleyen Schuster ayrıca, "Hava Kuvvetleri, şu anda (Çin'in) envanterinde bulunandan çok daha fazla beşinci nesil uçağı hızlıca yerleştirebileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Schuster, Çin hava kuvvetlerinin yaklaşık 20 ila 24 operasyonel beşinci nesil savaşçıya sahip olduğunu söyledi, ancak Pekin'in yeteneklerinin hızlı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Hava Kuvvetleri istatistiklerine göre, ABD filosunda yaklaşık 180 F-22 bulunuyor, ancak sadece yarısı bakım gereksinimleri nedeniyle herhangi bir zamanda görev yapabilecek durumda.

Dünyanın en gelişmiş, beşinci nesil savaş jetleri olan F-22'ler, pilotlarına savaş alanının ayrıntılı bir görünümünü vermek için gizli teknolojilerle donatılmış. Ayrıca "Raptor" yani "Yırtıcı Kuş" olarak adlandırılan F-22'lerin radar izi oldukça düşük.

Bu nedenle, F-22'lerin herhangi bir çatışmada kullanılan ilk silahlar arasında olması ve diğer görevler arasında da bir düşmanın hava savunmasını ortadan kaldırmakla görevli olması bekleniyor.

Tatbikat için ayrıca Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nden 10 F-15 Strike Eagle avcı uçağı ve Japonya'daki Yokota Hava Üssü'nden iki C-130J Hercules nakliye uçağı F-22'lere katılacak ve Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu hava filosunu dolduracak.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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