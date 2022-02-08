ABD: Çin de bedel ödeyecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Ukrayna’yı işgal ederse Çin’in de “bir kısım bedeller ödeyeceği” uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 6 Şubat 2022'de NBC'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'nın büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve Çin yönetiminin de bundan nasibini alacağını ifade etti. Çin ekonomisinin de doğal olarak etkileneceğini söyleyen Sullivan, Pekin yönetiminin, Rusya ile ilişkilerinde bunu göz önünde bulundurarak hareket etmesi konusunda uyardı.

ABD'nin 4 Şubat 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal başlatmak için ihtiyaç duyacağı güçlerin yüzde 70'ini şimdiden bir araya getirdiğini söyledi. Geçen hafta Rusya ile yaptığı ortak açıklamada Çin, NATO'nun genişlemesine karşı olduğunu, artan gerilimlerden ABD'yi suçladığını ve Kremlin'in garanti talebine destek verdiğini söyledi.

RUSYA, UKRAYNA'YI İŞGAL EDERSE ÇİN'İN EKONOMİSİ DE ETKİLENECEK

Sullivan, NBC'ye yaptığı açıklamada, “Pekin'in sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bedelinin bir kısmını üstleneceğine ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Rus hükumetiyle ilişkilerini değerlendirirken bunu göz önünde bulundurmaları gerektiğine inanıyoruz” dedi.

ABD, Putin'i, Rusya'nın Ukrayna konusundaki gerilimde “tüm yaptırımların en büyüğü” ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Biden yönetimi, haftalardır bir Rus işgalinin yakın olabileceğini söyledi. Rusya Federasyonu, herhangi bir saldırı planladığını reddediyor ama bununla birlikte, ABD ve NATO'ya yönelik cesur güvenlik talepleri yayımladı. Sullivan, Rusya'ya yönelik yaptırımların Çin üzerinde doğrudan bir etkisi olabileceğini ifade ederek, “çünkü yaptırımlar Rusya'nın finans sistemine yönelik olacak ve bu da elbette Çin ekonomisini de etkileyecektir” dedi.

“ÇİN'İN BUNU ANLAYACAĞINA İNANIYORUM”

Sullivan ayrıca ABC'ye verdiği demeçte, Çin'in “Rusya için yaptırımlarımızdan kaynaklanacak ekonomik kayıplara hazır” konumda olmadığını ve Çin'in de bunu anlayacağına inandığını söyledi.

ÇİN DE BEDEL ÖDEYECEK

Jake Sullivan, “Rusya ilerlemeyi seçerse, stratejik bir bedel ödeyeceği ülke sadece Rusya olmayacak, aynı zamanda Çin'in onu desteklediği görülüyorsa, Dünyanın, Avrupa'nın gözünde ve şu anda bakan ve savaş yerine diplomasiyi tercih edeceklerine dair net bir duruş sergileyen diğer ülkelerin gözünde, Çin de bir bedel ödeyecek” dedi.

KırımHaberAjansı .