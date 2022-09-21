ABD Büyükelçisiyle Türkiye sınırında işgal toplantısı

Dedeağaç ili ve Meriç nehri sınır hattında Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve ABD üst düzey yetkililerinin katılacağı sınır hattında inceleme gezisi ve toplantı düzenleneceği belirtildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yunanistan'ın Türkiye ile sınır bölgesini oluşturan Meriç sınır hattındaki çelik çiti 80 kilometre daha uzatma kararı almasının ardından bugün Dedeağaç ili ve sınır bölgesinde üst düzey yetkililerin katılacağı toplantı düzenlendiği belirtildi. Toplantıya ABD askeri yetkililerin de katılacağı açıklandı.

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç nehri kıyısındaki çelik çiti 46 kilometreden 126 kilometreye uzatma kararı almasından sonra bugün Dedeağaç ili ve Meriç nehri sınır hattında Genelkurmay Başkanı Korgeneral Konstantinos Floros, Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos ve ABD üst düzey yetkililerinin katılacağı sınır hattında inceleme gezisi ve toplantı düzenleneceği belirtildi.

ÇELİK ÇİT 126 KİLOMETREYE UZATILACAK

Protothema gazetesinin okuyucularına duyurduğu haberde Meriç sınır hattındaki Çelik Çit'in 80 kilometre daha uzatılmasının görüşüleceği düzensiz göçmenlerin geçişlerini önlemek amacıyla daha fazla önlemlerin alınmasının konuşulacağı belirtildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DE TOPLANTIYA KATILACAK

Toplantıya ve hudut bölgesi ziyaretlerine ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsounis ile ABD Senatosu Dış Alakalar Komitesi Lideri Bob Menendez'inde katılmasının beklendiği yazıldı. Haberde ayrıyeten Dedeağaç Limanı'na ABD tarafından yapılan yatırım ve jeostratejik ilginin artmasının Ankara'da ağır bir gerginliğe ve kaygıya neden olduğu belirtildi.

Yunanistan'da Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA), Ağustos ayının son haftasında Meriç'te 212 kilometre uzunluğundaki Türk-Yunan sınırı boyunca ‘duvar' inşa edilmesini kararlaştırmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen KYSEA toplantısından sonra yapılan açıklamada, yeni duvarın aşamalı olarak inşa edileceği, önceliğin verileceği noktaların ise ilgili bakanlıklar ve genelkurmay başkanlığı tarafından belirleneceği kaydedilmişti. Meriç'te halen 2 ayrı bölgede, biri 12.5 (tel çit) diğeri de 26.5 kilometre uzunluğunda (çelik parmaklıklı) iki Duvar bulunuyor. Göç ve İltica Bakanı NotisMitarakis, geçen hafta 80 kilometre uzunluğunda üçüncü duvarın inşa edileceğini açıkladı. Üçüncü duvarın ilk bölümü ise 26 kilometre uzunluğunda olacak.