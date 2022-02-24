ABD Büyükelçisi: 'Türkiye'nin iyi niyetli ve dostça diplomasi çabalarını takdir ediyoruz''

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda, Türkiye'nin duruşunu taktir ettiğini belirten açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi hakkında NTV'ye son dakika açıklamalarda bulundu. Büyükelçi ''Türkiye'nin iyi niyetli ve dostça diplomasi çabalarını takdir ediyoruz'' dedi.

Aynı röportajda Flake, Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda; ''Rusya'nın sebepsiz ve haksız saldırısını kınıyoruz. NATO'nun önemi ortaya çıktı. Ukrayna için 5. madde işleseydi bunlar yaşanmazdı'' dedi.

"Cumhurbaşkanının açıklaması kusursuzdu!"

Flake, Türkiye hakkında sorulan "Türkiye'nin duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk tekliflerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konudaki mesajınız nedir?" sorusuna;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi konusundaki çabalarını ve dostane gayretini büyük takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Maalesef Putin diplomatik çözüm istemiyordu. Türkiye diplomatik çözüm taraftarıydı ancak böyle bir durum mümkün olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bu durumun kabul edilemez olduğu” şeklindeki açıklamaları tamamen kusursuzdu. Türkiye NATO'nun değerli bir üyesidir ve taahhütlerine bağlılığını takdirle karşılıyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin sergilediği tavrın doğru olduğunu belirten Flake; "Rusya ve Putin, Ukrayna'yı ele geçirip tekrar içine çekebileceğini düşünerek büyük bir hesap hatası yaptı. NATO üyesi olmanın ne kadar önemli olduğunu da bugün görüyoruz. Bu konuda Türkiye'nin duruşunu da büyük takdirle karşılıyoruz." dei.

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