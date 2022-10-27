ABD büyükelçisi, Kapalıçarşı'nın çatısında ''James Bond'' oldu

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı’nın çatısında çıkarak ''James Bond'' pozu verdi.

ABD Büyükelçisi Flake, İstanbul'un gözdelerinden biri olan Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından ''Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur” notuyla paylaştı.

Flake'in koşarken çektirdiği bu fotoğrafı, 2012 yılında çekilen James Bond filmi Skyfall'u hatırlattı.

Filmde Bond, tarihi çarşının çatısında motosikletle ilerlemişti.

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