DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı ilgili yeni kararlar
Piyasalar, Fed'e odaklandı
Ay toprağından oksijen üretilecek
Engelli maaşı yattı mı? Engelli aylığı ne zaman yatacak?
Suudi Arabistan, Kabil'deki diplomatlarını Afganistan'dan tahliye etti
Tacikistan'dan 'Eşref Gani' yalanlaması
Evde bakım maaşı yattı mı? Engelli maaşı ne zaman yatacak?
Avustralya Başbakanı'ndan 'Afganistan' açıklaması
Taliban kimdir? Taliban lideri kim? Taliban'ın amacı ne?
Elon Musk ve ünlü milyarder Cuban'a göre en önemli kripto para
Taliban, Afganistan'da savaşın bittiğini ilan etti
Ölümünden sonra keşfedilen bir fotoğraf dehası: Vivian Maier
Gusül abdesti nasıl alınır? Normal abdest nasıl alınır?
Memurların, hükümete verdiği süre bugün bitiyor
Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)

TIMETURK / DÜNYA / ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanı'na transfer etti

ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanı'na transfer etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-08-16 06:27:08
ABD, bütün personelini Hamid Karzai Havalimanı'na transfer etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanına transfer edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil'deki tahliye operasyonuna ilişkin güncel durumu yazılı bir açıklama ile paylaştı.

Price, açıklamasında, "(Kabil Büyükelçiliğindeki) Tüm personelin güvenli şekilde transferi tamamlanmıştır. Şu anda tüm personel, çevresi ABD ordusu tarafından korunan Hamid Karzai Havalimanına yerleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 bin ABD askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ile 2 bin kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor.

ABD yönetimi kısa süre önce, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artıracağını ve havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş