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ABD bölgede tansiyonun düşmesini istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Hady Amr'ı, Filistin ve İsraillilerle görüşmek üzere bölgeye gönderdiklerini ve Gazze ile Kudüs'te yaşananlardan derin kaygı duyduklarını bildirdi.

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12.05.2021 19:58:30
ABD bölgede tansiyonun düşmesini istiyor

Blinken, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kudüs ve Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalar yaptı.

Bölgede şiddetin artmasından derin endişe duyduklarını ve tüm sivil kayıplarının bir trajedi olduğunu belirten Blinken, "Müsteşar Yardımcımızdan derhal bölgeye gidip İsrail ve Filistinli liderlerle görüşmesini istedim. Kendisi Başkan Biden ve benim adıma şiddetin azaltılması yönünde çağrıda bulunacak." dedi.

"Bölgede tansiyonu düşürmek ve sükuneti sağlamak için İsraillilerle, Filistinlilerle ve bölgesel ortaklarla temas etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan Blinken, ABD'nin iki devletli çözüme bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkını tamamıyla desteklediklerini de vurguladı ve İsrail'e yönelik roket saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını dile getirdi.

En az 56 Filistinlinin hayatına mal olan İsrail'in saldırılarına yönelik doğrudan bir ifade kullanmayan Blinken, "hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin emniyet ve güvenlik içinde yaşama hakları olduğuna inandıklarını" belirtti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 56 Filistinli şehit olmuş, 335 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan