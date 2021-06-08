DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macaristan Başbakanı Orban’dan AB'deki veto kararlarına destek
ABD, bilgisayar korsanlarına ödediği fidyenin çoğunu kurtardı
ABD duyurdu: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamladı
İlk tiyatronun 'sahneye çıkışı'
''Kanada'da kamyonun 4 kişinin üzerine sürülmesi İslamofobik saldırı olabilir''
Cismen değil 'ismen' şaşırtan kitaplar
İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi'nden çekildi
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 131 düzensiz göçmen kurtarıldı
Pakistan'da tren kazası sonrası bir facia daha: İçi yolcu dolu otobüs nehre düştü
Yunanistan, Türkiye’den yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Çukur canlı nereden izlenir? Çukur bölüm özeti
Türkmenler lugata böyle girmiş!
Türk atletizminde 'mösyö' parmağı
Peker'den Cem Küçük mesajı... 'Seni de konuşacağız'
Emlak vergisi de nereden çıktı?

ABD, bilgisayar korsanlarına ödediği fidyenin çoğunu kurtardı

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 00:49:50
ABD, bilgisayar korsanlarına ödediği fidyenin çoğunu kurtardı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş