DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fransa'da kritik eşik: ''Önlem almazsak günde 20 bin vaka görebiliriz''
Türkiye’de tedavi edilen Gurbetçi vatandaş Hollanda’ya geri döndü
Süveyş Kanalı’ndan tarihinin en yüksek geliri
Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu!
Cem Garipoğlu'nun ailesinden tepki çeken paylaşım
21 ülkeden Çin'e ''Apple Daily'' kınaması
''İstanbul Havalimanı'nda terminal otelindeki doluluk yüzde 70'lere çıktı''
TMB raporu: Türk müteahhitler 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı
Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
EURO 2020 finali öncesi '2. Dünya Savaşı' polemiği
Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

TIMETURK / DÜNYA / ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz

ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yle görüşen ABD Erbil Başkonsolosu Palladino, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ABD’nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2021-07-11 18:04:27
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüşen ABD Erbil Başkonsolosu Palladino, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD'nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi.

IKBY Başbakanı Barzani, yeni ABD Erbil Başkonsolosu Robert Palladino'yu kabul etti.

Barzani, yeni görevinden dolayı Palladino'yu tebrik ederek, IKBY'nin gerekli destek ve işbirliğini sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Başbakan, eski Başkonsolos Waller'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

ABD'nin stratejik müttefiği

Başkonsolos Palladino, IKBY'nin, ABD'nin bölgedeki stratejik müttefiklerinden olduğunu ve ülkesinin IKBY'ne ve Peşmerge'ye desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Palladino, ABD'nin IKBY'ne daha fazla yatırım yapması için çalışacaklarını ifade etti.

K24, Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH