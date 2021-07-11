ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yle görüşen ABD Erbil Başkonsolosu Palladino, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ABD’nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi.

Başbakanı Mesrur Barzani'yle görüşen ABD Erbil Başkonsolosu Palladino, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD'nin stratejik müttefiki olduğunu söyledi.

IKBY Başbakanı Barzani, yeni ABD Erbil Başkonsolosu Robert Palladino'yu kabul etti.

Barzani, yeni görevinden dolayı Palladino'yu tebrik ederek, IKBY'nin gerekli destek ve işbirliğini sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Başbakan, eski Başkonsolos Waller'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

ABD'nin stratejik müttefiği

Başkonsolos Palladino, IKBY'nin, ABD'nin bölgedeki stratejik müttefiklerinden olduğunu ve ülkesinin IKBY'ne ve Peşmerge'ye desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Palladino, ABD'nin IKBY'ne daha fazla yatırım yapması için çalışacaklarını ifade etti.

K24, Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.