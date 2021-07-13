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ABD Başkanı Biden, Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake'i aday gösterdiği bildirildi.

6 Dakika Önce
2021-07-13 23:49:20
ABD Başkanı Biden, Türkiye büyükelçiliği için adayını açıkladı

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Adaylığını Medium hesabından duyuran Flake, "ABD'nin uzun süredir NATO müttefikimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisinin stratejik önemi göz önüne alındığında, Başkan Biden'ın bu büyükelçilik adaylığı ile bana duyduğu güvenden onur ve gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğinin her iki ülke için de önemli bir zamanda çok önemli bir görevlendirme olduğunu vurgulayan Flake, eşi Cheryl ile "Türkiye'nin sıra dışı insanlarını tanımayı dört gözle beklediklerini" belirtti.

Flake, şunları kaydetti:

"Senato tarafından onaylanırsam, yurt dışında ABD çıkarlarını temsil eden güçlü, deneyimli ve yetenekli bir ekibe katılmaktan memnuniyet duyacağım. Hem ABD Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda görev yapmış biri olarak, Kongrenin ABD dış politikasında oynadığı rolü anlıyor ve takdir ediyorum."

ABD'nin küresel liderliğinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağına vurgu yapan Flake, "Biden yönetimi, bu aday gösterme ile Amerikan dış politikasının ve diplomasisinin en iyi geleneğini ve parti siyasetinin kenara bırakılması gerektiği inancını teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arizona eyaletini temsilen Cumhuriyetçi olarak Kongrenin iki kanadında da görev yapan Flake, eski Başkan Donald Trump'a muhalefetiyle biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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