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ABD Başkanı Biden: Rusya'ya yıkıcı yaptırımlarımız olacak

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahalenin ardından son duruma dair açıklama yapacak. Açıklama öncesi Biden, Rusya'ya yıkıcı yaptırımları olacaklarına dair tweet attı.

1 Saat Önce
2022-02-24 21:15:22
ABD Başkanı Biden: Rusya'ya yıkıcı yaptırımlarımız olacak

Joe Biden, son duruma dair yapacağı açıklama öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Putin'in Ukrayna'ya yönelik haksız saldırısını tartışmak için G7 meslektaşlarımla bir araya geldim ve Rusya'yı sorumlu tutmak için yıkıcı yaptırım paketleri ve diğer ekonomik önlemler üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız."

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