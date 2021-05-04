ABD Başkanı Biden: Putin ile görüşmeyi bekliyor ve umut ediyorum

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile haziran ayında görüşmeyi 'beklediğini ve umut ettiğini' dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, haziran ayında yapacağı Avrupa ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini açıkladı.

Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulan soruya Biden, "Beklentim ve umudum bu yönde. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İngiltere'de 11-13 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan G7 zirvesi için Avrupa'ya seyahat edecek olan Biden, daha sonra da Avrupa Birliği liderleriyle buluşmak ve 14 Haziran'da yapılacak olan NATO zirvesine katılmak için Brüksel'e gidecek.

ABD'li yetkililerin, bir süredir Rus mevkidaşlarıyla, üçüncü bir ülkede gerçekleşmesi beklenen muhtemel bir Biden-Putin görüşmesi için çalıştıkları biliniyor.

Ancak henüz her iki taraftan da görüşmeye dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.