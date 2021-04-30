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  • ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen akınını kontrol altına aldıklarını ve geçişlerin büyük oranda azaldığını açıkladı.

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30.04.2021 19:40:57
ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi

Görevindeki 100. gününü dün tamamlayan Biden, bugüne kadar yönetimde yaptıklarına ilişkin NBC'den Craig Melvin'e mülakat verdi.

Biden, ülkenin güney sınırındaki göçmen akınına ve refakatsiz çocuklar krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda sayılar bir şekilde düşüyor, kontrolü sağladık." ifadesini kullandı.

Melvin'in "nisanda ülkeye 170 bin göçmenin geçiş yaptığını, bunun 20 yılın rekoru olduğunu ayrıca 22 bin refakatsiz çocuğun da şu anda ABD'de bulunduğunu" anımsatması üzerine Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçladı.

Biden, her yıl nisanda ülkeye göçmen akını olduğuna işaret ederek, "Trump yönetiminin bunun için bir planı yoktu. Yeterli yatak yoktu. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının göçmen çocukları koyacak bir yeri yoktu. Göçmen çocukların güvende oldukları ve insanların onlara göz kulak olabileceği yerlere yerleştirilmesine ilişkin de bir plan yoktu." dedi.

Göçmenlik sisteminde şu anda ciddi değişiklikler olduğunu vurgulayan Biden, "Trump yönetiminin bizimle normal bir geçiş dönemi yaşamaması nedeniyle göçmenlikle ilgili belli bilgilere erişemedik." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika ve Orta Amerika ülkelerindeki ailelere de çocuklarını tek başlarına ABD'ye göndermeme çağrısı yaparak, "Binlerce mil yol yürüyerek kendilerini tehlikeye atıyorlar. Kendi ülkenizden göçmenlik başvurusunda bulunabilirsiniz, bu yolculuğu yapmalarına gerek yok." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan