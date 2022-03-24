ABD Başkanı Biden, Mehmet Öz'ü görevden aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Türk kökenli ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevinden aldı.

Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya Senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz'e Beyaz Saray'dan kötü haber geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisi, gönderdiği resmi mektupla Öz'den Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nden istifa etmesini istedi. İstifa etmediği taktirde Öz'ün görevden alınacağı bildirildi.

Aynı mektup, aynı partiden Georgia Senatörlüğü'ne aday olan Herschel Walker'a da gönderildi.

Öz ve Walker, 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından konseye atanmıştı. Trump, görev süresinin bitmesine az bir süre kala, Aralık 2020'de ikiliyi tekrar atamıştı.

Beyaz Saray, Biden yönetiminin federal işlere aday olan kişilerin kurul ve komisyonlarda görev almasına izin vermediğini bildirdi.

Öte yandan Öz, mektubun ardından yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini duyurdu. "Biden'ın sağlık gibi önemli bir konuyu siyasete alet etmesi üzücü" diyen Öz, ABD baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci'nin istifasının istenmesi gerektiğini söyledi. 61 yaşındaki Öz, Öz şu ifadeleri paylaştı: "Biden sağlığı siyasete alet etmek istiyorsa beni görevden almak zorunda."

Bununla birlikte Walker henüz bir açıklama yapmadı. Böylece hem Öz hem de Walker dün akşam itibarıyla fiilen Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ndeki görevlerinden alındı.

Senatör adayı, Türk kökenleri sebebiyle de geçen haftalarda tartışma konusu olmuştu. Öz ise seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını 16 Mart'ta duyurmuştu. .