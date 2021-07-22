ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2'yi durdurmak imkansız

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut aşamada Kuzey Akım 2 projesini durdurmanın imkansız olduğunu belirtti.

Kentucky'de açıklamalarda bulunan Biden, ABD ve Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin tamamlanmasına izin verecek bir mutabakat yapmasını değerlendirdi.

Biden, "Kuzey Akım 2 projesi, yüzde 99 bitti. Söylenecek ya da yapılacak herhangi bir şeyin bu projeyi durduracağı fikri mümkün değildi" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bu konuda çok verimli görüşmeler yaptığını kaydeden Biden, "Merkel ve Almanya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya veya diğer ülkelere kasten acı çektirme yoluna gitmesi halinde karşılık verilmesini öngören bir taahhüt üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.