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ABD Başkanı Biden'ın köpeği 'Champ' öldü

ABD Başkanı Joe Biden, 'Champ' adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.

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Google News - Timeturk
19.06.2021 21:22:42
ABD Başkanı Biden'ın köpeği 'Champ' öldü

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini belirtti.

Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.

Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.

Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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