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ABD Başkanı Biden'ın 25 yıl önceki sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önceki NATO ve Rusya'ya dair sözleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla yeniden gündeme geldi.

3 Saat Önce
2022-03-08 11:04:28
ABD Başkanı Biden'ın 25 yıl önceki sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önce NATO-Rusya ve ABD-Rusya ilişkilerine dair bir toplantıda söyledikleri yeniden gündem oldu.

"RUSYA'DA DENGELERİ BOZACAK BİR ŞEY OLSAYDI..."

Biden konuşmasında, "Baltık devletlerini NATO'ya kabul etmek, NATO-Rusya, ABD-Rusya ilişkileri için en şaşkınlık yaratacak şey olacaktır. Rusya'da dengeleri bozacak bir şey olsaydı bu baltık ülkelerini NATO'ya kabul etmek olurdu" diyor.

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