ABD Başkanı Biden'ın 25 yıl önceki sözleri gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önceki NATO ve Rusya'ya dair sözleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla yeniden gündeme geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önce NATO-Rusya ve ABD-Rusya ilişkilerine dair bir toplantıda söyledikleri yeniden gündem oldu.

"RUSYA'DA DENGELERİ BOZACAK BİR ŞEY OLSAYDI..."

Biden konuşmasında, "Baltık devletlerini NATO'ya kabul etmek, NATO-Rusya, ABD-Rusya ilişkileri için en şaşkınlık yaratacak şey olacaktır. Rusya'da dengeleri bozacak bir şey olsaydı bu baltık ülkelerini NATO'ya kabul etmek olurdu" diyor.

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