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ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı
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ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, '25 milyon dozun en az yüzde 75'i (19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, 5 milyonu Afrika'ya gidecek' bilgisini paylaştı.

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03.06.2021 20:04:54
ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtım planını açıkladı.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'deki tüm yetişkinlerin aşı olabilme hakkı olduğuna işaret ederek, "Pandemi dünyanın herhangi bir yerinde devam ettiği müddetçe, ABD halkı korunaklı olmayacak." mesajını verdi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 4 milyar doz taahhüt verdiğini vurgulayan Biden, "Yönetimim, Kovid-19 aşısı üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılmasını destekliyor, çünkü zamanla daha çok firmanın hayat kurtaran aşıları üretmesine olan ihtiyacımız artıyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Kanada ve Meksika ile 4 milyon doz aşı paylaştıklarını belirten Biden, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşı kaynaklarını dünyayla paylaşmayı planladıklarını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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