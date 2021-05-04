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ABD Başkanı Biden'dan ''Azerbaycan'' kararı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Azerbaycan'a yapılan askeri yardımları devam ettirme kararı aldığı belirtildi.

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04.05.2021 17:44:52
ABD Başkanı Biden'dan ''Azerbaycan'' kararı

Biden, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a askeri yardımların engellenmesine yönelik kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzattı.

ABD merkezli The Hill haber sitesi, Biden yönetiminin 26 Nisan'da Kongre'ye, ABD'nin Azerbaycan'a askeri yardımları konusunda gönderdiği bildirimi yayınladı.

Buna göre, bildiride Biden, Bakü'ye askeri yardımların engellenmesiyle ilgili kısıtlamalara getirilen muafiyeti uzattığını Kongre'ye iletti.

"YARDIMLAR BARIŞ ÇABALARINI BALTALAMAYACAK"

Söz konusu bildirimde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Azerbaycan'a yönelik yardımların Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçıl bir çözüm için müzakere çabalarını baltalamayacağını ya da Ermenistan'a yönelik saldırı amacıyla kullanılmayacağını tasdik ediyorum." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Blinken, ABD'nin Azerbaycan'a yönelik yardımlarının uluslararası terörle mücadele ve Azerbaycan'ın sınır güvenliği için de önem teşkil ettiğini belirtti.

Azerbaycan'a askeri yardım kısıtlamalarına yönelik muafiyet, 2002'den bu yana her yıl, Özgürlük Destekleme Kanunu'nun 907'nci maddesine dayanılarak uzatılıyor. Bu maddede, ABD Dışişleri Bakanı'nın, yardımların bölgede çatışmaya yol açmayacağını onaylaması durumunda, Azerbaycan'a askeri destek vermesinin önünde bir engel olmadığı belirtiliyor.

“'ERMENİ SOYKIRIMI'NI TANIMASININ RUHUNA AYKIRI”

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin İcra Direktörü Aram Hamparian, "Amerika'nın 'Ermeni soykırımı'nı tanıması, Azerbaycan'ı silahlandırmamak gibi sorumluluklarla birlikte geliyor. Başkan Biden'ın (Azerbaycan'a) ABD yardımına yeşil ışık yakan herhangi bir eylemi, onun net tavrına ve daha da önemlisi, 'Ermeni soykırımı'nı tanımasının ruhuna aykırıdır." dedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan