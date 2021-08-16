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ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

TIMETURK / DÜNYA / ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-08-16 18:33:28
ABD Başkanı Biden, Afganistan konusunda bugün açıklama yapacak

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) halka sesleneceğini belirtti.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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