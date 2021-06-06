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ABD Başkan Yardımcısı Harris'in uçağı acil iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 23:20:43
ABD Başkan Yardımcısı Harris'in uçağı acil iniş yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya taşıyan "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra arızalanınca üsse geri döndü.

Uçak, kalkıştan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse zorunlu iniş yaptı.

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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