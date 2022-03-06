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ABD basınının iddiası: Zelenskiy, Polonya'da sürgün hükümeti kurdu

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken birbirinden çarpıcı iddialar da ortaya atılıyor. ABD’nin yüksek tirajlı gazetelerinden olan Washington Post, ABD ve Avrupa’dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde dikkat çeken iddialara yer verdi.

1 Saat Önce
2022-03-06 08:50:56
ABD basınının iddiası: Zelenskiy, Polonya'da sürgün hükümeti kurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde çatışmalar devam ederken ABD'nin Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Gazetenin ABD ve Avrupa'dan yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ordusunun Ukrayna'da ilerleyişini sürdürerek ülkede işgale karşı kanlı ve uzun bir isyana zemin hazırlayacağına inanıldığı ifade edildi.

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.

'SÜRGÜN HÜKÜMETİ'

Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, “Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz.” ifadesine yer verildi.

ZELENSKİY'NİN KİEV'DEN KAÇIŞI

Zelenskiy'in bu süreçte ABD'li yetkililerle daha güvenli bir yere geçmesi konusunu görüştüğü, Kiev'in düşmesi durumunda güvenlik ekibinin Zelenskiy'i ve kabine üyelerini hızlıca yeniden başka bir noktaya yerleştirmeye hazır planlarının olduğunu belirttiği aktarıldı. .

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