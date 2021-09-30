ABD basını, kuraklığa çözüm olarak 'Osmanlı Sebili'ni önerdi

ABD basını ise, bütün dünyayı etkisi altına alına kuraklık için bizlere oldukça tanıdık olan bir çözüm sundu: Osmanlı sebilleri.

Küresel İklim krizi kaynaklı olarak geçtiğimiz her gün daha da ciddi bir soruna dönüşmeye devam eden kuraklık, dünyanın bir çok yerinde endişe verici bir tehdit haline gelmekte. Bu durum karşısında Londra, Los Angeles, Mumbai gibi metropollerde, halkın kullanımına açık çeşmeler gündeme gelmeye başladı.

Dünya medyası ise, halka bedava su sağlamanın bir çeşit medeniyet göstergesi olduğunu savunarak İstanbul'da bulunan Osmanlı ‘Sebilleri'ni konuşuyor.

Osmanlı sebilleri, dünya basınının gündeminde:

Dünya çapında suya olan ihtiyaç gittikçe artıyor. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte Dünya kuraklığa doğru hız kesmeden sürükleniyorken; birçok bilim insanı çözümün, halkın kolayca ulaşım sağlayabileceği ortak çeşmelerin inşa edilmesinde yattığına inanıyor.

Kuraklığın kendisini daha güçlü hissettirdiği Londra, Los Angeles ve Mumbai gibi kentlerde ise eskiden yapılmış olup da şu an işlevsiz durumda olan çeşmeler tartışma konusu. Bu şehirlerde yaşayan insanlar çeşmelerin tekrar kullanıma açılmasını talep ediyor. Zamanında halkın temiz suya erişim sağlayabilmesi için büyük fedakarlıklar yapmış olan Osmanlı'ya ait sebiller ise medyada parmakla gösteriliyor. En son Bloomberg; İstanbul'da bulunan Osmanlı sebilleri adına özel bir haber dosyası hazırladı.

“Bedava su sağlamak büyük bir medeniyetin göstergesidir” vurgusunun yapıldığı haberde, İstanbul'da bulunan ve birer tarihi eser olarak kabul edilen Osmanlı dönemi sebilleri incelendi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki tarihi çeşmelerin yenilenmeye başladığının altı çizilen haberde, "Osmanlılar için içme suyu sağlamak deyim yerindeyse bir hayırseverlikti, hatta görevdi. Bu sebeple özellikle İstanbul'da şehri süsleyen yüzlerce tarihi çeşme ile karşılaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, Osmanlı'da 14. yüzyıl itibariyle görülmeye başlanan sebillerin, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde 19. yüzyıla kadar rastlanmadığı belirtildi.

Çevresel endişeler, diğer ülkelerde bu tarz yapıların oluşturulmasını sağlıyor:

Bloomberg'in haberine göre çevrenin sağlığına yönelik artan endişeler, Osmanlı sebilleri gibi bedava su dağıtımı sağlayan yapılara olan ilgiyi artırdı. Bu yapılar, insanların sıcakla mücadelesini kolaylaştırırken aynı zamanda şişe israfını da ortadan kaldırarak plastik çöplüğünün azalmasına fayda sağlıyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.