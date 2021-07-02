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ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı.

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02.07.2021 10:07:15
ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti

Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı.

Kamuoyuna bilgi verme yetkileri olmadığı için isimlerinin saklı kalması koşuluyla Associated Press'e konuşan iki ABD'li yetkili, üssün Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri'ne devredildiğini bildirdi.
Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da varlık gösteren ve çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, Bagram Hava Üssü'nden bugün ayrıldı.
Bagram Hava Üssü, Afganistan'da NATO ve ABD öncülüğünde yürütülen askeri operasyonlar için önemli bir harekat noktasıydı.
Görev süreleri boyunca ABD başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump tarafından ziyaret edilen Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki varlığı açısından sembolik bir öneme sahipti.
ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.
Joe Biden yönetimi ise 1 Mayıs'tan başlamak üzere, 11 Eylül'e kadar Afganistan'dan tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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