ABD BAE suçladı: Siyasi yönlendirme var

ABD istihbarat birimlerinin, ülkenin Ortadoğu'daki yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD siyasi sistemine yön verecek faaliyetlerde bulunduğuna dair bir rapor hazırladığı iddia edildi.

Washington Post'un raporu okuyan isimsiz üç kaynağa dayandırdığı haberde, ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin ayrıntılı belgeler topladığı ve üst düzey hükümet yetkililerini BAE'nin ABD dış politikası üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Washington Post'un haberinde Birleşik Arap Emirlikleri, kendi çıkarları için ABD dış siyaseti yönlendirdiği iddia edildi.

Bahsedilen güvenlik açıklarına örnek olarak, seçim kampanyalarına yapılan bağışlar, etkili lobicilik firmalarının kullanılması ve bu bağlamda yabancı hükümetlerin müdahalesini durdurmak için tasarlanmış ifşa yasalarının gevşek uygulanması gösterildi. .