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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Avrupa'ya asker konuşlandırıyor

ABD, Avrupa'ya asker konuşlandırıyor

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Avrupa'ya asker konuşlandırmaya devam ettiği bildirildi.

18 Dakika Önce
2022-03-12 11:05:43
ABD, Avrupa'ya asker konuşlandırıyor

ABD, Ukrayna savaşının ardından Avrupa'ya daha fazla asker konuşlandırıyor.

87. Tümen İdame Destek Taburu'ndan yaklaşık 130 asker, konuşlanacakları bölgeye gitmek için Georgia eyaletinin Savannah kentindeki Hunter Havaalanı'nda görüntülendi.

Tümen sözcüsü Yarbay Lindsey Elder, taburun askerlerinin, son haftalarda Fort Stewart bölgesinde konuşlandırılan 3. Piyade Tümeni'nden 3 bin 800 askere ilave edileceğini söyledi.

Üç yıldır orduda bulunduğunu ifade eden Danton Belucio, göreve başlamayı dört gözle beklediğini söyledi.

3. Piyade Tümeni Komutanı Tümgeneral Charles Costanza'nın bir süre önce askerlere altı aylık süre için denizaşırı ülkelerde konuşlanmaya hazırlanmalarını ancak Ukrayna'daki gelişmelere göre yerleştirmelerin uzatılabileceği veya kısaltılabileceğini söylediği kaydedildi.

Pentagon, ABD'deki çeşitli üslerden yaklaşık 12 bin askerin Avrupa'ya gönderilmesi yönünde talimat verdi. Halihazırda yurt dışında konuşlanmış birkaç bin kişi de diğer Avrupa ülkelerine kaydırıldı.

Askerlerin görevinin, Rusya'nın girişimlerini caydırmak için NATO'nun askeri birimleriyle birlikte eğitim vermek olduğu kaydedildi. .

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