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TIMETURK / DÜNYA / ABD askerlerine verilmişti; Taliban buldu

ABD askerlerine verilmişti; Taliban buldu

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından yapılan tahliye çalışmaları sırasında dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine verildikten sonra kaybolan 2 aylık çocuk 5 ay sonra bulundu.

46 Dakika Önce
2022-01-10 00:51:57
ABD askerlerine verilmişti; Taliban buldu

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından yapılan tahliye çalışmaları sırasında dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine verildikten sonra kaybolan 2 aylık çocuk 5 ay sonra bulundu.

ABD büyükelçiliğinde 10 yıl boyunca güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza Ali, Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından ülkeden ayrılmak için eşi ve 5 çocuğuyla Kabil havalimanında gitti. 19 Ağustos'ta havalimanında büyük kaos yaşanırken, çocuğunun ezilmesinden korkan Mirza Ali, 2 aylık Süheyl'i başkalarının da yaptığı gibi dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine teslim etti.

Ancak baba Ali havalimanına geçtikten sonra oğlu Süheyl'i bulamadı. ABD'ye giden aile, çocuklarının bulunması için haber ajansları ve yetkililer vasıtasıyla arama çalışmalarının sürmesini sağladı. Taliban polisinin çalışması sonrası küçük Süheyl bulundu.

taliban-çocuk

Süheyl'in arandığını yazan fotoğraflı haberlerin yayılmasının ardından 29 yaşındaki taksi sürücüsü Hamid Safi'nin çocuğu havalimanında bularak eve götürdüğü ortaya çıktı. 7 hafta boyunca sorgulanan ve kısa süre gözaltında tutulan Safi, sonunda çocuğun kendisinde olduğunu itiraf etti. Safi, kendi çocuğu gibi Süheyl'i büyütmek istediğini söyledi.

Afgan yetkililer, Süheyl'in Kabil'de bulunan akrabalarına teslim edildiğini belirtti. Küçük çocuğun yakında ailesinin bulunduğu ABD'ye gönderileceği ve ailesine kavuşacağı açıklandı.

Aynı tarihlerde çitlerin üzerinden ABD'li askerlere uzatılırken görüntüleri yayınlanan kız çocuğu daha sonra ailesi ile buluşmuştu.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devraldığı sırada ülkeden çıkmak isteyenlerin toplandığı Kabil havalimanında büyük kaos yaşanmıştı.

Euronews, MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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