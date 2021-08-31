DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

SAS Holding kimin? SAS Holding sahibi kim?
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Neşet Ertaş filminde tartışma büyüyor
Liseden mezun olmadan üniversiteye yerleşenler ne yapacak? Üniversite kaydı ne zaman yapılacak?
Kazakistan’daki patlama istifa getirdi: Savunma Bakanı görevi bıraktı
Üniversite kazanan ama lisede bütünleme ve tek ders sınavına kalanlar üniversite kaydı yaptıracak mı?
ABD askerleri çekildi, Taliban kutlama yaptı
Singapur'da sağlık çalışanları başörtüsü takabilecek
Asya borsaları yükseldi
Altın düşüşe geçti
Egzersiz yaparken tüketilmesi gereken 7 besin!
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite dersleri ne zaman başlayacak?
Hama’da Esed güçlerine beklenmedik bir saldırı
Derya Şensoy kimdir? Derya Şensoy kimin kızı? Derya Şensoy kaç yaşında?
İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm mağduriyetleri birer birer çözülüyor

TIMETURK / DÜNYA / ABD askerleri çekildi, Taliban kutlama yaptı

ABD askerleri çekildi, Taliban kutlama yaptı

ABD askerlerinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan çekilmesinin ardından Taliban güçleri şehrin dört bir yanında ve havalimanından havaya ateş açarak kutlama yaptı.

40 Dakika Önce
2021-08-31 11:09:55
ABD askerleri çekildi, Taliban kutlama yaptı

ABD askerlerinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan çekilmesinin ardından Taliban güçleri şehrin dört bir yanında ve havalimanından havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Taliban tarafından medyaya dağıtılan görüntülerde, Taliban üyelerinin havalimanına ve liman içerisindeki hangarlara girdikleri görülürken çok sayıda Taliban da kutlama amacıyla havaya ateş açarken görülüyor.

Taleban sözcülerinden Kari Yusuf da yaptığı açıklamada “Son ABD askeri de Kabil Havalimanı'nı terk etti ve ülkemiz tam bağımsızlığını kazandı” ifadelerini kullandı.

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD Ordusu da son kalkan uçağa en son binen asker görüntüsünü paylaştı. Afganistan'dan ayrılmak üzere uçağa son binen asker 82. Hava İndirme Tugayı Komutanı General Chris Donahue oldu.

Çekilmenin tamamlanmasının ardından kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 200 civarında ABD vatandaşının Afganistan'da kaldığını söyledi.

ABD siyasetinde çekilmenin tamamlanmasını öven de yeren de vardı. Senato İstihbarat Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse, yaptığı açıklamada, çekilmeyi ABD açısından ulusal bir utanç olarak niteledi ve “Bu Başkan Biden'ın korkaklığı ve beceriksizliğinin sonucu” dedi.

Demokrat Partili Senatör Sheldon Whitehouse'sa “Diplomatlarımıza askerlerimize ve istihbarat birimlerimize bravo. Bu tehlikeli ve çalkantılı ortamda 120 bin kişiyi tahliye etmek herkesin yapabileceği bir iş değil” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Taliban'ın uluslararası alanda bir tanınırlık ve destek istediğini bunu elde etmesi için yapması gerekenler olduğunu hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş