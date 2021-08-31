ABD askerleri çekildi, Taliban kutlama yaptı

ABD askerlerinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndan çekilmesinin ardından Taliban güçleri şehrin dört bir yanında ve havalimanından havaya ateş açarak kutlama yaptı.

ABD askerlerinin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan çekilmesinin ardından Taliban güçleri şehrin dört bir yanında ve havalimanından havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Taliban tarafından medyaya dağıtılan görüntülerde, Taliban üyelerinin havalimanına ve liman içerisindeki hangarlara girdikleri görülürken çok sayıda Taliban da kutlama amacıyla havaya ateş açarken görülüyor.

Taleban sözcülerinden Kari Yusuf da yaptığı açıklamada “Son ABD askeri de Kabil Havalimanı'nı terk etti ve ülkemiz tam bağımsızlığını kazandı” ifadelerini kullandı.

VOA Türkçe'nin haberine göre; ABD Ordusu da son kalkan uçağa en son binen asker görüntüsünü paylaştı. Afganistan'dan ayrılmak üzere uçağa son binen asker 82. Hava İndirme Tugayı Komutanı General Chris Donahue oldu.

Çekilmenin tamamlanmasının ardından kameraların karşısına geçen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 200 civarında ABD vatandaşının Afganistan'da kaldığını söyledi.

ABD siyasetinde çekilmenin tamamlanmasını öven de yeren de vardı. Senato İstihbarat Komisyonu üyesi Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse, yaptığı açıklamada, çekilmeyi ABD açısından ulusal bir utanç olarak niteledi ve “Bu Başkan Biden'ın korkaklığı ve beceriksizliğinin sonucu” dedi.

Demokrat Partili Senatör Sheldon Whitehouse'sa “Diplomatlarımıza askerlerimize ve istihbarat birimlerimize bravo. Bu tehlikeli ve çalkantılı ortamda 120 bin kişiyi tahliye etmek herkesin yapabileceği bir iş değil” açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Taliban'ın uluslararası alanda bir tanınırlık ve destek istediğini bunu elde etmesi için yapması gerekenler olduğunu hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.