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ABD askerine verilen Afgan bebek bulunamıyor
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TIMETURK / DÜNYA / ABD askerine verilen Afgan bebek bulunamıyor

ABD askerine verilen Afgan bebek bulunamıyor

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan Afgan ailenin Kabil Havalimanı'ndaki karmaşada bir Amerikan askerine verdikten sonra kaybolan 2 aylık bebeklerinin bulanamadığı öğrenildi.

2 Saat Önce
2021-11-08 18:16:18
ABD askerine verilen Afgan bebek bulunamıyor

Reuters'ın haberine göre 19 Ağustos'ta ailesiyle ülkeyi terk etmeye çalışan Kabil'deki ABD Büyükelçiliği çalışanı Mirza Ali Ahmadi'nin Kabil Havalimanı'nda parmaklıkların üzerinden bir Amerikalı askere teslim ettiği bebeği bir daha bulunamadı.

Sohail adındaki 2 aylık bebeğini parmaklıkların diğer tarafındaki ABD askerine uzattığını söyleyen Ahmadi, yarım saat sonra ailesiyle karşı tarafa geçtiklerinde diğer ailelerin aksine bebeklerini bulamadıklarını ifade etti. Ahmadi, bir görevlinin, bebeğin ülke dışına çıkartılmış olabileceğini söylemesi üzerine eşi ve diğer 4 çocuğuyla tahliye uçağına bindiğini anlattı.

Katar ve Almanya üzerinden Texas'taki Forth Bliss üssüne ulaşan ailenin, bebeklerini aramaya devam ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, tüm yolları kullanarak bebeği bulmak için uluslararası toplumla çalışıldığı açıklamasını yaptı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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