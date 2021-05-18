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''ABD, Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacak''

ABD'nin Kuzey Akım 2 boru hattı ile ilgili uygulayacağı yaptırımlardan Almanya'yı muaf tutacağı iddia edildi.

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Google News - Timeturk
18.05.2021 21:43:48
''ABD, Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacak''

ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Kuzey Akım 2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım planını yakın zamanda Kongreye sunacak.

Plan kapsamında birçok Rus gemisine yaptırım getirilirken, Kuzey Akım 2 projesini yürüten Alman şirketi ve CEO'su, eski Alman istihbaratı yetkilisi Matthias Warnig yaptırımlardan muaf tutulacak.

Söz konusu muafiyete gerekçe olarak da "ABD'nin ulusal çıkarları" gösterilecek.

Öte yandan söz konusu muafiyet adımı, Biden'ın Almanya ile ilişkilerini Kuzey Akım 2 nedeniyle bozmak istememesi olarak da yorumlandı.

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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