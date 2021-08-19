ABD, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Gani'yi çabuk sildi

Afganistan’ın eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, “kan dökülmemesi için” ayrıldığı ülkesine dönmek istediğini duyurdu, ABD ise “Gani artık Afganistan siyasetinde yer alan bir aktör değil” mesajını verdi.

Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, “kan dökülmemesi için” ayrıldığı ülkesine dönmek istediğini duyurdu, ABD ise “Gani artık Afganistan siyasetinde yer alan bir aktör değil” mesajını verdi.

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığındığı ortaya çıkan Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün Facebook sayfasında yayınladığı videoda, ülkesini kendi isteği ile terk etmediğini söyledi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi ile birlikte ülkesinden ayrılan Eşref Gani, “Kan dökülmemesi ve kaosun son bulması için” Afganistan'dan ayrıldığını, Taliban ile Afganistan'ın eski cumhurbaşkanlarından Hamid Karzai arasında başlatılan görüşmeleri desteklediğini açıkladı.

Taliban'ın varılan mutabakata aykırı davranarak Kabil'e girdiğini, bu nedenle “kendi isteği dışında” ülkesinden ayrılmak zorunda bırakıldığını aktaran Gani, bu esnada ayakkabılarını değiştirmek için bile zamanı olmadığını anlattı, beraberinde yüklü miktarda para götürdüğü iddialarını ise yalanladı.

Sürgünde kalmaya niyeti olmadığını vurgulayan Gani, en kısa zamanda ülkesine dönmeyi umut ettiğini, bunu için de görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

BAE dün, Gani ve ailesine "insani nedenlerden ötürü” sığınma hakkı tanındığını duyurmuştu.

"Gani artık bir aktör değil”

Gani'nin bu videosu sonrasında Washington'dan yapılan bir açıklama dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinden ayrılarak BAE'ye sığınan Gani'nin artık Afganistan siyasetinde bir aktör olarak görülmediğini söyledi.

Karzai-Taliban görüşmesi

Bu arada Afganistan'da dün kritik bir görüşme gerçekleşti. Afganistan'ın eski cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin üst düzey Afgan yetkili Abdullah Abdullah eşliğinde Kabil'de Taliban yetkilileriyle bir araya geldiği açıklandı. Görüşme sonrasında Taliban liderledi, “tüm eski hükümet yetkileri ve siyasi tutuklular için genel af ilan ettiklerini” ve “artık kimsenin ülkeden ayrılmasına gerek olmadığını” duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.